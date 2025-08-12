Pronóstico del tiempo en Sonora: ¿A qué hora LLOVERÁ HOY 12 de agosto en Ciudad Obregón?

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El clima en Ciudad Obregón de este martes 12 de agosto de 2025 se mantendrá extremadamente caluroso durante el día, mientras que en la tarde el ambiente se refrescará con lluvias ligeras. Para que planifiques bien tus actividades y nada te interrumpa, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico completo para la cabecera municipal de Cajeme. ¡Sigue leyendo!

Así será el clima en Obregón este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el amanecer en Ciudad Obregón registró 27°C con sensación térmica de 30°C, vientos suaves del este y un índice UV bajo. A lo largo de la mañana, la temperatura se elevará rápidamente, alcanzando los 36°C hacia las 11:00, con una sensación térmica de 41°C y radiación solar muy alta, lo que hace necesario el uso de bloqueador solar con FPS mínimo de 25.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes. Foto: Conagua

Para la tarde, se espera el punto más intenso del calor, con valores cercanos a los 39°C y una sensación térmica que podría llegar a los 43°C. El cielo se mantendrá con nubes y claros, y hacia las 17:00 existe una probabilidad del 30 por ciento de lluvia débil, con acumulados menores a 1 milímetros (mm). Esta precipitación podría ayudar a disminuir ligeramente la temperatura, pero el ambiente seguirá siendo bochornoso debido a la humedad alta y al viento variable de hasta 25 kilómetros por hora.

Durante la noche, el clima en Ciudad Obregón tenderá a estabilizarse, con cielo despejado y temperaturas en torno a los 31°C a las 20:00, descendiendo a 29°C hacia las 23:00. La sensación térmica se mantendrá entre 33°C y 36°C debido a la humedad, mientras que el índice UV bajará a niveles nulos, permitiendo una noche tranquila y con buena visibilidad.

En el resto de Sonora, municipios como Hermosillo, Navojoa y Guaymas también enfrentan temperaturas elevadas, cercanas a los 40 °C, con condiciones mayormente soleadas y pocas posibilidades de lluvia. Sin embargo, zonas serranas como Yécora y Cananea podrían registrar temperaturas más templadas y nubosidad parcial durante la tarde.

Con la fase lunar en gibosa menguante y humedad relativa de hasta 74 por ciento, este martes se perfila como un día de calor intenso en Ciudad Obregón, con un respiro breve al final de la jornada. Autoridades de salud recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición solar prolongada en las horas de mayor radiación y resguardarse durante las posibles lluvias vespertinas.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel