Sonora logra disminución en el consumo de fentanilo: Secretaría de Salud

Hermosillo, Sonora.- La prevención de adicciones en Sonora es una prioridad de salud pública. De acuerdo con datos oficiales, el consumo de fentanilo ha mostrado una disminución sostenida en los últimos dos años, resultado de la estrategia integral que el Gobierno del Estado impulsa a través de la Secretaría de Salud.

Este modelo combina acciones preventivas, educativas y regulatorias, junto con atención especializada y un enfoque territorial dirigido principalmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con el objetivo de reducir el inicio y consumo de sustancias nocivas.

Según la Dirección de Salud Mental y Adicciones (DSMA) de la Secretaría de Salud, en 2024 los casos de atención por adicciones disminuyeron 7.3 por ciento respecto a 2023. En lo que va de 2025, los reportes por consumo siguen reflejando una disminución, lo que evidencia el trabajo coordinado entre dependencias estatales y federales, así como la implementación de acciones focalizadas de prevención y atención temprana.

Es importante destacar que los trabajos implementados y que han sido clave para la tendencia a la baja en los registros de atención por adicciones son las acciones preventivas, como más de 55 mil tamizajes y seguimientos a personas con factores de riesgo, más de 13 mil orientaciones personalizadas y más de cuatro mil talleres y jornadas preventivas. Estas actividades incluyen visitas a planteles educativos y trabajo directo en comunidades para reforzar la concientización sobre los daños que provoca el consumo de drogas.

Fuente: Tribuna del Yaqui