Top 3 Sonora: Mercado Municipal de Hermosillo; 'Ivo' en Cajeme y piden sangre para el joven Airam Carballo

Ciudad Obregón, Sonora.- Comienza tu día enterado de las noticias más importantes de Sonora con el Top 3 de TRIBUNA, una recopilación de la mejor información en el ámbito estatal que te mantiene informado. Hoy te contaremos de los beneficios que dejó la tormenta 'Ivo' en Sonora y de la fecha para la reapertura del Mercado Municipal de Hermosillo.

Próxima reapertura del Mercado Municipal

Los locatarios del Mercado Municipal 1 'José María Pino Suárez', en Hermosillo, consideran que se tendrán más clientes con la reapertura del inmueble luego de su remodelación. Migdelina Castillo Moreno, líder de los locatarios del Mercado Municipal, dijo que antes de la remodelación se tenían hasta tres mil 500 clientes diarios en todos los negocios y se estima que se incremente el número por las nuevas instalaciones que serán más atractivas para los compradores.

Solicitan unidades de sangre para Airam Carballo

Siguen solicitando donadores de sangre para el joven que cayó al vertedor de la presa Abelardo L. Rodríguez el mes pasado. El joven Airam Jesús Carballo Gálvez entró a cirugía por quinta vez, a tres semanas de haber caído de más de 30 metros de altura. Su familia pide apoyo de unidades de sangre para que el joven logre salir adelante.

Tormenta 'Ivo' deja lluvias en Sonora

La tormenta 'Ivo' provocó precipitaciones ligeras en el sur de Sonora, especialmente en el municipio de Cajeme. El sábado se registraron 1.5 milímetros de lluvia en la presa del Oviáchic. Francisco Mendoza Calderón, coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil en Cajeme, señaló que hubo muy poco daño tras la tormenta registrada. "Fueron afectaciones mínimas las reportadas, con la caída parcial de un par de árboles, así como de un cableado que resultó derribado", mencionó el funcionario.

