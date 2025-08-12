Universidad de San Luis Río Colorado recibe donación de equipamiento de vanguardia de la empresa Flex

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado (Utslrc) recibió equipamiento de vanguardia por parte de la empresa Flex, líder global en servicios de fabricación de productos electrónicos.

La donación consta de sillas de ruedas, contenedores, centros de carga y mamparas, entre otros artículos que reforzarán las condiciones físicas y operativas de los espacios universitarios, para beneficio del entorno académico y formativo del alumnado.

El rector de la Utslrc, José Arturo Delgado Reza, agradeció a Flex por la significativa aportación que contribuye a la ampliación de herramientas disponibles para el desarrollo académico de los universitarios, impulsando su formación profesional en entornos más competitivos y actualizados.

Recordó que la institución mantiene una estrecha colaboración con la empresa, la cual ha realizado anteriormente diversas donaciones para el equipamiento de los laboratorios de ingenierías, convirtiéndose en un importante aliado para el fortalecimiento de la calidad de la educación superior en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui