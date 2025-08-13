Celebra el Departamento de Bomberos de Hermosillo 79 años protegiendo a la ciudadanía

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El Departamento de Bomberos de Hermosillo celebró su 79 aniversario con una emotiva ceremonia en la Estación Centro, donde se reunieron autoridades municipales, integrantes en activo, veteranos de la corporación y miembros del Patronato para rendir homenaje a la institución.

El comandante, Juan Francisco Matty Ortega, rememoró los inicios de la corporación en 1946, cuando don Jahudiel Zamorano Ledesma, junto a siete voluntarios, decidió formar un grupo de auxilio dispuesto a servir con escasos recursos, pero con una determinación inquebrantable.

"Fue un 13 de agosto del año de 1946, ahí en el edificio de la sociedad de artesanos, donde se firmó el acta constitutiva donde las personas valientes y soñadoras, con mucho entusiasmo, creyeron en un proyecto con un propósito que, en el fondo, seguimos conservando en la actualidad: proteger a la ciudadanía y a nuestras familias ante cualquier emergencia", detalló.

Reconocimiento

El alcalde, Antonio Astiazarán Gutiérrez, reconoció el compromiso y la valentía de quienes han integrado el cuerpo de bomberos a lo largo de casi ocho décadas, resaltando su impacto en la seguridad y el bienestar colectivo. "La labor de todo el cuerpo de Bomberos no solo implica atender emergencias, sino que son también un fuerte pilar de confianza para la comunidad hermosillense", afirmó.

La conmemoración también incluyó un reconocimiento especial a la Academia de Bomberos, semillero de nuevas generaciones que se forman bajo la guía y experiencia de los veteranos que siguen unidos a una institución a la cual le dieron muchos años de sus vidas.

Desde septiembre del año 2021, el Departamento de Bomberos en Hermosillo ha crecido de manera importante, con un 40 por ciento más de elementos, y próximamente habrá un nuevo apoyo en temas de equipamiento para toda la corporación que cuenta con seis estaciones. El Departamento de Bomberos de Hermosillo se creó con poco más de 30 personas en el año de 1946.

Fuente: Tribuna del Yaqui