Ciudad Obregón registra histórica derrama económica durante fin de semana deportivo

Ciudad Obregón, Sonora.- En tan sólo un fin de semana, la ciudad tuvo un impacto económico bastante positivo, particularmente en el sector de hospedaje, según Nubia Flores Amaya, presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) en Ciudad Obregón.

"Del 8 al 10 de agosto, Ciudad Obregón experimentó una notable derrama económica derivada de la realización de varios eventos que coincidieron en el mismo fin de semana, alcanzando importante ocupación hotelera durante cuatro días", comentó.

Flores Amaya indicó que los miles de visitantes consumieron alimentos y otros productos, y contrataron prestadores de servicios. "En puro hospedaje, la derrama económica fue de 3.8 millones de pesos, con una ocupación general de más del 85 por ciento, alcanzando en total esa derrama un aproximado de 21 millones de pesos", recalcó.

Fuente: Tribuna del Yaqui