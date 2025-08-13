Clima en Hermosillo hoy: ¡Precaución! Advierten CALOR EXTREMO durante todo el día

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La capital sonorense se prepara para otro día de temperaturas extremas, donde el calor será el protagonista desde las primeras horas de la mañana. Aunque el amanecer traerá un breve respiro con cielos despejados y brisa ligera, el termómetro se disparará rápidamente conforme avance la jornada, marcando cifras que alcanzarán los 41°C en las horas de mayor insolación. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el pronóstico del clima completo en Hermosillo.

Así estará el clima en Hermosillo HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, Hermosillo amanecerá con un cielo despejado y una temperatura inicial de 27°C, que irá en ascenso desde las primeras horas. Hacia las 08:00 horas ya se sentirán cerca de 30°C, con sensación térmica superior debido a la humedad. A media mañana, el ambiente será soleado y con un índice UV en aumento, alcanzando valores altos que podrían provocar quemaduras en piel expuesta en menos de 15 minutos.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles 13 de agosto. Foto: Conagua

Alrededor del mediodía, la temperatura alcanzará los 37°C, pero la sensación térmica será aún más sofocante. Para las 14:00 horas se espera el pico del calor con 41°C, acompañado de cielos con intervalos nubosos y sensación térmica cercana a los 42°C. A pesar de la presencia ocasional de nubes, no hay probabilidades significativas de lluvia durante la tarde, por lo que el ambiente se mantendrá seco y extremadamente cálido.

Durante la tarde-noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado. A las 17:00 horas, la temperatura descenderá ligeramente a 39°C, pero la sensación seguirá siendo elevada, lo que prolongará la necesidad de medidas de prevención contra el calor. El viento proveniente del oeste, con rachas que podrían superar los 35 kilómetros por hora, ayudará a dispersar un poco el calor, pero no será suficiente para generar frescura significativa.

Al anochecer, Hermosillo registrará 36°C hacia las 20:00 horas, y alrededor de las 23:00 bajará a 33°C. La madrugada del jueves se mantendrá cálida, con mínimas que apenas descenderán a 29°C, lo que significa que la sensación de calor persistirá incluso durante el descanso nocturno.

En el resto de Sonora, ciudades como Ciudad Obregón y Nogales presentarán condiciones similares, con temperaturas que en el sur del estado podrían llegar a los 40°C, mientras que en la zona norte serán más moderadas, aunque con cielos despejados y alta probabilidad de lluvias. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)