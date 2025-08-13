Clima en Sonora: Alertan por CHUBASCOS con DESCARGAS ELÉCTRICAS para esta NOCHE

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Si tienes planes para la noche de este miércoles 13 de agosto en Sonora, es mejor que revises el pronóstico del clima, pues se esperan chubascos con descargas eléctricas, según los reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). TRIBUNA recopila para ti toda la información meteorológica de la que debes estar enterado; no dejes de leer.

De acuerdo con Conagua, de 18:00 a 21:00 horas se esperan lluvias con chubascos acompañados con descargas eléctricas en las regiones de norte, este y sur de Sonora. Las lluvias pueden ocasionar visibilidad reducida, encharcamientos e inundaciones. Además, las rachas de viento pueden ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios. Por otra parte, el SMN informó en su boletín vespertino que "Durante esta tarde-noche y madrugada del día jueves, el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias y chubascos en Baja California Sur". Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) afirmó que las tormentas eléctricas pueden ocasionar captaciones de 25 a 75 milímetros (mm) y fuertes rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora (km/h) sobre la mayor parte del estado.

¿Cómo se espera que sea el clima para mañana jueves 14 de agosto?

Según la Conagua, se puede esperar cielo medio nublado y bancos de niebla en el noroeste de Sonora por la mañana. Además, se pudieran presentar cielos nublados con lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. También se prevé viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h para la entidad.

En cuanto a las temperaturas, se espera que las máximas sean de 40 a 45°C. Cabe señalar que el pasado 12 de agosto, las temperaturas más altas las registró Ciudad Obregón con 44°C y Hermosillo también con 44°C. Recuerda consultar TRIBUNA para estar informado del reporte del clima puntualmente durante el día, tarde y noche. ¡Qué disfrutes tu noche de miércoles!

