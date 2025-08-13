¡El milagro de la vida! Joven da luz frente a Cuartel de Bomberos en Empalme; bebé nace sana

Comparta este artículo

Empalme, Sonora.- El milagro de la vida se hizo presente frente al Cuartel de Bomberos en Empalme hoy miércoles 13 de agosto de 2025. Una joven dio a luz a su bebé a metros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues al no alcanzar a llegar, fue auxiliada por el equipo de los 'tragahumos', que se vistieron de héroes e hicieron posible darle esta bendición a la nueva mamá.

Fue poco antes de las 10:00 horas de este miércoles cuando la joven en labores de parto llegó al Cuartel de Bomberos, por lo que elementos de la institución checaron las contracciones y se dieron cuenta de que el producto ya estaba por nacer. Omar Carranza Ruiz, subcomandante del equipo de Bomberos Voluntarios de Empalme y excoordinador de Protección Civil, tomó la decisión de pedir apoyo a Cruz Roja, acudiendo paramédicos de inmediato al lugar.

La bebé se encuentra sana

Ante la premura de la situación, los paramédicos auxiliaron a la mujer en el alumbramiento en el mismo vehículo en el que viajaba desde el ejido Maytorena, logrando con éxito recibir a una sana y hermosa niña, que después fue trasladada hasta el hospital del IMSS-Bienestar en Guaymas. La joven nueva madre tiene 20 años de edad y, aunque estaba preocupada por la salud de la pequeña niña, todo resultó bien. Se indicó que el nombre de la bebé será Mía.

Al sitio también acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal que ayudaron a parar el tráfico de la zona, sobre la avenida Reforma, para que los paramédicos pudieran apoyar a la madre sin problemas. No se reportaron mayores afectaciones. El equipo del cuerpo de bomberos indicó que es una experiencia inolvidable y se sienten felices de haber podido ayudar a la joven.

Cabe señalar que la buena respuesta por parte de los bomberos se debe a las capacitaciones constantes que reciben, donde se enfrentan a varias situaciones que ponen a prueba su capacidad de respuesta. Entre las capacitaciones que reciben se encuentra la de atender partos en situación de emergencia, que incluye atención prehospitalaria y manejo de partos extrahospitalarios, lo que les permite brindar asistencia vital en caso de partos inesperados fuera del hospital.

Todo resultó sin mayor problema

Fuente: Tribuna del Yaqui