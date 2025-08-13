Fuertes vientos derriban árboles y cableado en Ciudad Obregón; recomiendan poda preventiva

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- De manera recurrente se han registrado fuertes rachas de viento en el sur de Sonora, especialmente por las tardes, noches y madrugadas, que han provocado algunas afectaciones, reconoció Francisco Mendoza Calderón tras los daños ocurridos la tarde del martes 12 de agosto en varias colonias de la ciudad. "Fueron 13 árboles caídos en diferentes partes del municipio y aproximadamente ocho tendidos de cableado eléctrico; en algunos casos, postes o mufas", señaló el coordinador municipal de Protección Civil.

Mendoza Calderón dijo que uno de los árboles derribados por el viento cayó parcialmente sobre un vehículo estacionado. "Ese tipo de árboles no agarra la raíz hacia abajo, sino que se destiende, y el exceso de follaje estaba dentro de un domicilio e hizo que se ladeara, pero incluso estando dentro de un domicilio, lo atendimos", aclaró.

Continuarán las rachas de vientos

Según los pronósticos climatológicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Ciudad Obregón, las tardes con rachas de viento considerables continuarán durante los próximos días, por lo que el funcionario llamó a la ciudadanía a tomar precauciones. Durante la temporada de lluvias y vientos, Mendoza Calderón recomienda mantener las ramas de los árboles podadas, ya que su crecimiento excesivo puede provocar situaciones como las registradas.

"Nosotros recomendamos que siempre tengan una poda preventiva, ya que los árboles son muy importantes, pero siempre hay que estarlos podando y de preferencia hay que plantar árboles endémicos, árboles de aquí de la región que generalmente no se caen, porque hay otros como los yucatecos y eucaliptos que son los que más problemas nos dan y se caen cuando hay vientos", apuntó Calderón.

Árboles se cayeron por los vientos

Por falta de energía eléctrica, sectores se quedan sin agua

Durante las primeras horas de este miércoles 13 de agosto, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), dio a conocer que diferentes sectores del municipio permanecerían sin abasto de agua, debido a problemas con el suministro de energía eléctrica.

Se trata de la colonia Villa Bonita y las comunidades del Henequén, Estación Corral, Ejido Morelos Uno, Campo Dos, Colonia Rosales, Pozo Tres de Pueblo Yaqui y un sector de Esperanza. De acuerdo a la información proporcionada por la paramunicipal, tras tener conocimiento de lo ocurrido, Comisión Federal de Electricidad (CFE) se dispuso a solucionar la problemática.

Fuente: Tribuna del Yaqui