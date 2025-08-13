Guaymas: INAH intervendrá en playa de San Carlos tras el hallazgo de restos óseos

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Ante la posibilidad de que se trate de restos con una antigüedad mayor a 100 años, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) va a intervenir en los trabajos de búsqueda de restos humanos que realizan las Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme en una playa de San Carlos (SC).

La vocera del colectivo, Cinthia Gutiérrez Flores, dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) les notificó que la dependencia federal va a participar en la búsqueda, dado que hay la presunción de que la zona donde fueron hallados los restos óseos sea un antiguo cementerio.

Se cree que en el lugar, hace más de un siglo, haya habido un asentamiento humano, y que las partes óseas que hemos encontrado sean de personas que vivían en el lugar, en donde además se encontró una vasija de barro aparentemente prehispánica, expuso.

Indicó que el sitio donde encontraron los restos es la playa conocida como 'La Bocana’, aproximadamente a un kilómetro al suroeste del Estero del Soldado, en San Carlos, la cual en estos momentos está intervenida por la fiscalía estatal.

Gutiérrez comentó que, por las condiciones en las que se encuentran los fragmentos óseos y cráneos encontrados, no corresponden a personas que hayan muerto recientemente, ni siquiera en semanas o meses atrás, sino hace más tiempo, de acuerdo a apreciaciones del personal pericial que trabaja en el área.

Expuso que será personal del Departamento de Antropología del INAH el que procese dichos fragmentos, y una vez hechos los estudios correspondientes, seguramente dará un estimado del tiempo que tienen sepultados en el lugar. Cuatro hallazgos de restos óseos han realizado las guerreras buscadoras en esta playa de San Carlos.

