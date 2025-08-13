Las finanzas de Navojoa 'respiran' con ingresos extraordinarios de 27 mdp

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Al corte del segundo trimestre del año, el Ayuntamiento de Navojoa reportó ingresos extraordinarios que superan los 27 millones de pesos (mdp), provenientes de aportaciones del Gobierno del Estado, captaciones de impuestos y la regularización de carros extranjeros.

Por ello, durante sesión de Cabildo se aprobó la modificación de su Presupuesto de Ingresos 2025 para poder darle un mayor techo presupuestal a las dependencias del municipio, como Tesorería, Deporte, Salud, Educación y Cultura.

La modificación

María del Rosario Santiago Vizcarra, tesorera municipal, mencionó que en total se recibieron 27 millones 509 mil pesos de manera extraordinaria, donde siete mdp corresponden a un apoyo brindado por parte del Gobierno del Estado para la compra de maquinaria y equipo.

Además de un millón 56 mil pesos provenientes del Repuve, así como 10 mdp, gracias al cobro de estacionamientos, y ocho mdp más, correspondientes al reintegro de impuestos sobre nómina.

Durante la sesión de Cabildo también se aprobó la reducción de algunos presupuestos, tales como el de Servicios Públicos, donde se contemplaba gastar 12 mdp en la renta de unidades y maquinaria, debido a que se proyecta adquirirlos de manera directa.

Tenemos que reconocer ahora dentro de nuestro presupuesto, 27.5 mdp que no teníamos cuando se generó el presupuesto de ingresos en diciembre del 2024… Nosotros teníamos para nuestro presupuesto, 934 mdp, pero ahora nuestro presupuesto o lo que tenemos derecho a gastar en este año son 962 mdp", puntualizó Santiago Vizcarra.

Fuente: Tribuna del Yaqui