¿Lloverá HOY? Así estará el clima en Ciudad Obregón este miércoles 13 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón amaneció este miércoles bajo un cielo despejado y un ambiente cálido que irá intensificándose conforme avance el día, en una de las jornadas más calurosas de la semana. Aunque las condiciones de cielo mayormente soleado dominarán en gran parte de la jornada, la sensación térmica podría superar los 40°C durante las horas críticas de la tarde. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí te compartimos el pronóstico del clima completo para Cajeme.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el amanecer presentó una temperatura de 26°C, con una sensación térmica ligeramente superior debido a la humedad cercana al 78 por ciento. El viento fue prácticamente imperceptible, con rachas menores a 8 kilómetros por hora, lo que permitió que el calor se sintiera más intenso desde las primeras horas.

Así estará el clima en Ciudad Obregón este miércoles. Foto: Conagua

En el transcurso de la mañana, el termómetro irá ascendiendo rápidamente: hacia las 09:00 horas ya se estiman 31°C con sensación de 36°C, y para las 11:00 horas, 34°C con sensación térmica que podría alcanzar los 40°C, bajo un índice UV muy alto (nivel 9), por lo que se recomienda evitar la exposición directa al sol y utilizar protección solar adecuada.

Durante la tarde, la temperatura máxima en Ciudad Obregón rondará los 39 a 40°C, con una sensación térmica que podría alcanzar los 43°C. Aunque se esperan algunos momentos con nubes dispersas, el pronóstico señala baja probabilidad de lluvia (alrededor del uno por ciento), predominando un ambiente extremadamente caluroso y seco. Incluso se prevé la posibilidad de 'tormenta seca' en el final de la tarde, un fenómeno donde las descargas eléctricas ocurren sin precipitación significativa, lo que incrementa el riesgo de incendios en zonas de vegetación.

Al caer la noche, el termómetro descenderá lentamente hasta los 31°C hacia las 20:00 horas, y se mantendrá en valores elevados durante gran parte de la madrugada, con un mínimo de 28°C antes del amanecer del jueves. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con periodos de nubes ligeras y una humedad alta que puede generar sensación de bochorno.

Alertan lluvias en Sonora

En el resto de Sonora, el panorama para hoy incluye temperaturas máximas superiores a los 45°C en el oeste y noroeste del estado, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes en algunas regiones, principalmente en el norte y oriente, todas acompañadas de descargas eléctricas y posibles rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Estas condiciones se deben a la interacción del monzón mexicano con inestabilidad atmosférica, que también afectará a estados vecinos como Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Fuente: Tribuna