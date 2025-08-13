Más de 450 mil personas en Sonora han salido de la pobreza; Inegi resalta reducción en cifras

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Hoy miércoles 13 de agosto de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer, por primera vez, la medición de pobreza multidimensional, en el Análisis de Resultados de la Medición de la Pobreza Multidimensional 2024 en México, donde Sonora resalta por ser de las entidades que lograron una reducción significativa, ya que en cuatro años más de 450 mil personas han salido de la pobreza en el estado.

De acuerdo con el reporte del Inegi, del 2020 al 2024 se registró una disminución en la pobreza al pasar del 29.9 por ciento al 14.11 por ciento. Mientras que la pobreza extrema pasó del 3.5 por ciento en 2020 al 1.4 por ciento en 2024, con esto resalta que durante este lapso de tiempo 59 mil personas lograron salir de la pobreza extrema.

Con esto, Sonora se ubica entre las cinco entidades con los porcentajes más bajos con población en situación de pobreza multidimensional. Con esto, el acomodo de los estados queda así: porcentajes más bajos, Baja California, con 9.9 por ciento; Baja California Sur, con 10.2 por ciento; Nuevo León, con 10.6 por ciento; Coahuila, con 12.4 por ciento; y Sonora, con 14.1 por ciento.

"¡Sonora se transforma! En solo cuatro años, más de 450 mil personas han salido de la pobreza y más de 59 mil superaron la pobreza extrema, según cifras del Inegi", señaló el gobernador Alfonso Durazo Montaño en sus redes sociales. En 2020, en Sonora se reportaban 885 mil personas en algún grado de pobreza; de estas, 104 mil estaban en un nivel de pobreza extremo.

El gobernador Durazo celebra los datos

Nos dejaron comunidades olvidadas en la pobreza, pero hoy avanzamos hacia adelante con programas que garantizan oportunidades reales para todas y todos", afirmó Durazo Montaño.

El gobernador Durazo subrayó que este avance se debe a tres ejes estratégicos: salarios mínimos dignos que fortalecen el poder adquisitivo; programas sociales estatales y federales como la Beca Sonora de Oportunidades; y estabilidad económica con atracción de inversiones impulsadas por el Plan Sonora.

Bajan los números a nivel México

Según el Inegi, 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, periodo correspondiente a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); cabe señalar que en 2024 38.5 millones de personas se encontraban en una situación de pobreza. Actualmente, las entidades que reportan los mayores niveles de pobreza son: Chiapas con un 66 por ciento; Guerrero con 58.1 por ciento; Oaxaca con 51.6 por ciento; Veracruz con 44.5 por ciento y Puebla con 43.4 por ciento.

Fuente: Tribuna del Yaqui