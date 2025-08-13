Pronóstico del clima en Sonora este 13 de agosto: Más de 45 °C y TORMENTAS eléctricas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 13 de agosto, el clima Sonora estará marcado por una combinación de calor extremo y fuertes lluvias. Las temperaturas máximas podrían superar los 45 °C en algunas zonas del estado, mientras que en otras se esperan precipitaciones pluviales acompañadas de descargas eléctricas, rachas intensas de viento y posible caída de granizo. Para que nada te interrumpa, aquí te compartimos el pronóstico del tiempo completo.

Así será el clima en Sonora HOY

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este miércoles el monzón mexicano seguirá interactuando con áreas de inestabilidad atmosférica, lo que mantendrá la presencia de nubosidad, lluvias y tormentas en varios puntos de la región noroeste. Además, la combinación con vientos intensos podría ocasionar condiciones adversas para la navegación, el tránsito vehicular y actividades al aire libre.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

Durante la mañana, el cielo sonorense permanecerá medio nublado, con bancos de niebla en el noroeste. El ambiente será cálido en las zonas urbanas y templado en áreas serranas, aunque la sensación térmica se mantendrá elevada debido a la humedad presente en la atmósfera. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 25 y 30°C.

Por la tarde, se espera que el calor se intensifique, especialmente en el oeste y noroeste de Sonora, donde las temperaturas podrían rebasar los 45°C. A esto se sumarán lluvias puntuales fuertes, las cuales podrían generar encharcamientos, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como riesgo de inundaciones en zonas bajas. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento que podrían oscilar entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el cielo continuará mayormente nublado en varias zonas, con posibilidad de tormentas dispersas y ambiente bochornoso. La sensación térmica seguirá elevada en la mayor parte del estado, mientras que en áreas serranas se sentirá un clima más fresco.

Continuarán las lluvias en México

En el resto del país, el monzón mexicano y otros sistemas meteorológicos provocarán lluvias de diversa intensidad: muy fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua; fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco, y puntuales intensas en Campeche. También se mantendrán las temperaturas extremadamente altas en Baja California y otros estados del norte, así como condiciones de calor extremo en la península de Baja California y zonas fronterizas.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)