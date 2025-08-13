Regresa la aventura sobre ruedas con el 'Yecorazo 2025'; será del 22 al 24 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el majestuoso escenario de la sierra sonorense y la participación de aproximadamente 300 personas, se llevará a cabo la ruta 4x4 'Yecorazo 2025'. "El Yecorazo es una ruta 4x4 que recorremos en carritos, cuatrimotos, jeeps y otro tipo de vehículos desde Ciudad Obregón hasta Yécora, recorrido de entre 12 y 18 horas, dependiendo de las condiciones del clima", comentó el organizador del evento, Manuel Figueroa.

Señaló que esta edición estará llena de adrenalina y será más familiar que nunca. "Ya son 16 años siendo la ruta más emblemática del sur de Sonora; Yécora es el destino, pero la ruta sale de Ciudad Obregón y termina en Ciudad Obregón, lo que hace que la gente de fuera llegue un día antes a nuestra ciudad", dijo.

"Salimos el viernes 22 hacia Yécora y regresamos el domingo 24, pero antes, el jueves 21, hacemos un evento rompehielos al que acuden prácticamente todos los participantes. Viene gente de Hermosillo, Navojoa, Los Mochis, Culiacán, Navolato, Tucson, de Nogales, Tijuana, Guadalajara y Monterrey", aseguró.

Turismo rural

Durante el trayecto, el grupo va dejando a su paso una derrama económica entre comunidades como Batacosa, Tesopaco, Nuri, Cuba y otros pueblos donde se compra agua, alimentos y hasta artesanías. Por su parte, Canaco Obregón impulsa el Yecorazo con la finalidad de fortalecer el autoconsumo y la economía local en la región. "Reactivamos la economía también de la zona serrana; hay mucha gente de Yécora y otros pueblos que vienen a surtirse aquí a Ciudad Obregón para sus tiendas o su consumo familiar", refirió Gustavo Cárdenas, dirigente del comercio local.

