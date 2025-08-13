Sheinbaum anuncia instalación de Centro Nacional de Diseño de Semiconductores en Sonora

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto en Palacio Nacional. Este miércoles 13 de agosto de 2025, la mandataria mexicana instruyó a su gabinete hablar sobre los proyectos científicos-tecnológicos que se están realizando en el país y que ya presentan avances.

En este sentido, Edmundo Antonio Gutiérrez Domínguez, director general de InnovaBienestar de México, informó sobre la instalación del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores, en cual se establecerá en tres sedes Puebla (Cholula), Jalisco (Guadalajara) y Sonora (Hermosillo). En su intervención, el funcionario agradeció al gobierno de cada entidad por el apoyo que están dando no solo en materia económica, sino en logística, infraestructura y en recursos humanos de alto nivel económico.

Sonora tendrá Centro Nacional de Diseño de Semiconductores. Foto: Gobierno de México

Apuntó que la unidad en Puebla ya está lista para ser inaugurada, mientras que la de Jalisco sigue en conversaciones para iniciar operaciones en Cinvestav-Guadalajara. En tanto, en Sonora ya se firmó el convenido con el estado para la instalación de la unidad en la Universidad de Sonora en Hermosillo.

¿Por qué eligió a Sonora?

Ante la cuestión de por qué se eligió al estado de Sonora, específicamente a la ciudad de Hermosillo, Gutiérrez Domínguez señaló respondió que este está realizando el Plan Sonora para el desarrollo. Apuntó que este, en el caso especifico de ciencia y semiconductores, tiene una relación estrecha con el estado de Arizona, en Estados Unidos (EU), donde se está dando un desarrollo en la industria de semiconductores muy fuerte.

Apuntó que la instalación ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno del Estado y más instituciones educativas.

En Sonora contamos no solo con el apoyo del Gobierno del Estado, sino de la Universidad de Sonora, del Tecnológico Nacional de México y muchas otras instituciones locales con las cuales vamos a estar participando para generar y empezar en el mes de agosto, con un programa de capacitación acelerada no solo para los investigadores que se están uniendo en Sonora sino para otros investigadores y estudiantes", explicó el funcionario.

Apuntó que es un hecho inédito en México, ya que es la primera vez que se está logrando enlazar al sector industrial y el Gobierno para el desarrollo y la búsqueda de soluciones.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'