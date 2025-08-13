Sonora: Aprueban incorporar el IMSS-Bienestar al Consejo Estatal de Salud Pública

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Los integrantes de la Comisión de Salud del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad incorporar el sistema IMSS-Bienestar al Consejo Estatal de Salud Pública tras la propuesta del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

En la discusión del proyecto, la presidenta de la comisión, Amairani Peña Escalante, dijo que la propuesta, además de homologarse con la ley federal, busca mejorar la atención integral en salud para todos los sonorenses y que se unan los esfuerzos institucionales para lograr una mayor cobertura.

"Ha habido una serie de obras de infraestructura que se tienen que plasmar en la ley. Es nuestra responsabilidad darle una ruta jurídica y legal a todo procedimiento y a todo este cambio que se vino a dar en el sistema de salud, que es totalmente gratuito", señaló.

A la propuesta de incorporación se sumaron diputados de otras bancadas de oposición, como Iris Sánchez del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Fuente: Tribuna del Yaqui