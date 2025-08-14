Así estará el clima en Sonora este jueves: Monzón mexicano provocará LLUVIAS INTENSAS

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El intenso calor propio del noroeste mexicano tendrá un breve 'descanso' este jueves 14 de agosto de 2025, debido a la presencia del monzón mexicano. Este fenómeno natural provocará fuertes lluvias en diferentes entidades, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Para que nada interrumpa tu jornada, aquí te compartimos el pronóstico del clima en Sonora de hoy.

Clima Sonora jueves 14 de agosto: Todo lo que debes saber

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la mañana en Sonora iniciará con cielo medio nublado, mientras en el noroeste y zonas serranas se formarán bancos de niebla que limitarán la visibilidad. El ambiente será cálido en la mayor parte de la región, pero templado en las zonas de sierra, brindando un respiro antes de que el termómetro se dispare. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 25 y 30°C.

Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua

Para la tarde, la historia cambiará radicalmente: el calor subirá con fuerza, alcanzando temperaturas máximas entre 40 y 45°C en gran parte del estado (desde el sur hasta el norte). El cielo se tornará nublado y se presentarán lluvias puntuales muy fuertes, especialmente en el sur y centro de Sonora. Todas las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Estas no serán simples lloviznas: podrían provocar crecidas en ríos y arroyos, deslaves en áreas montañosas, inundaciones en zonas urbanas y una drástica reducción de visibilidad en carretera. Los vientos también jugarán su parte en este jueves movido. En Sonora, se prevén rachas que irán de los 30 a 40 kilómetros por hora, pero en algunos puntos podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, levantando polvo y dificultando las actividades al aire libre.

Ya entrada la noche, las lluvias podrían persistir en algunas regiones, aunque con menor intensidad. El cielo permanecerá mayormente nublado y el ambiente, aunque más fresco que por la tarde, seguirá siendo húmedo y bochornoso.

El monzón mexicano será el gran protagonista, combinándose con inestabilidad atmosférica para detonar lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur. A nivel nacional, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, junto con el ingreso de humedad del Pacífico y del Golfo, favorecerá más lluvias en el norte, noreste, occidente, centro y sur de México.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)