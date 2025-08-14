Clima en Sonora: Conagua pronostica LLUVIAS INTENSAS para esta NOCHE; a esta HORA sería la TORMENTA

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este jueves 14 de agosto, la lluvia ha sorprendido en municipios como Hermosillo y Ciudad Obregón, pero está pronosticado que la tormenta podría extenderse durante la NOCHE. Es por ello que TRIBUNA recopila la información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora para ti, con el fin de que conozcas la hora de las lluvias intensas. Aquí todo el pronóstico.

De acuerdo con el boletín vespertino del SMN, de 18:00 a 21:00 horas se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones norte, centro, costa, este y sur de Sonora. En Sonora podrían registrarse vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h. Las autoridades advierten que esto es causado por el monzón mexicano, sumado a la inestabilidad atmosférica.

Por su parte, la CEPC señaló mediante información compartida en canales oficiales lo siguiente: "Durante la tarde de hoy se ha desarrollado una celda al norte de Sinaloa, la cual se prevé que ingrese a territorio sur de Sonora, generando precipitaciones de moderadas a fuertes, rachas de viento y descargas eléctricas sobre municipios del sector sur del estado en las próximas horas". Además, señaló que algunas celdas dispersas se empiezan a desarrollar en el norte y oriente de la entidad. "Estas mismas se desarrollarán durante el atardecer en la Sierra Madre y proyectan un desplazamiento con una tendencia hacia el centro del estado en el anochecer de hoy, aumentando así la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en su trayectoria". Incluso en imágenes satelitales que fueron compartidas puede verse cómo se está desarrollando la tormenta, por lo que se esperan diversas precipitaciones.

Hora de las lluvias en Sonora para hoy en la noche

¿Se esperan lluvias para mañana 15 de agosto?

Por otra parte, según la Conagua, el monzón mexicano seguirá provocando lluvias muy fuertes en Sonora, con una captación de 50 a 75 milímetros (mm), pero aun así se pueden esperar temperaturas máximas de 40 a 45 °C y vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h. "Por la mañana, cielo medio nublado; bancos de niebla en el noroeste de Sonora. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en Sonora y lluvias puntuales muy fuertes", señaló la información oficial. Para estar enterado del pronóstico del clima a lo largo del día, no dejes de seguir las actualizaciones que TRIBUNA tiene para ti.

Fuente: Tribuna del Yaqui