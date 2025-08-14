Clima Sonora hoy 14 de agosto: Ciudad Obregón tendrá día caluroso y NOCHE con LLUVIAS

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El clima en Ciudad Obregón será caluroso y lluvioso este jueves 14 de agosto de 2025. Si bien continuarán las altas temperaturas propias de la región durante el verano, también se advierten fuertes lluvias nocturnas a causa del monzón mexicano. Para que nada interrumpa tu jornada y tomes las precauciones necesarias, aquí te compartimos el pronóstico del tiempo en este sector de Sonora.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico de The Weather Channel, al amanecer se registraron temperaturas cercanas a los 27°c, con una sensación térmica de hasta 30 grados debido a la humedad del 79 por ciento. Los vientos fueron ligeros, provenientes del este, y el índice UV se mantuvo en niveles bajos durante las primeras horas, lo que redujo el riesgo de exposición solar.

Conforme avance la mañana, el termómetro ascenderá rápidamente, alcanzando los 32°C alrededor de las 9:00 horas, con una sensación térmica cerca de los 40 grados. Hacia el mediodía, el clima comenzará a mostrar cambios con la llegada de nubes dispersas. Entre las 13:00 y 15:00 horas, la temperatura máxima rondará los 37 a 38°C, mientras que la sensación térmica podría superar los 42. Durante este periodo, el índice UV se ubicará en niveles muy altos, por lo que se recomienda extremar precauciones, usar protector solar y evitar la exposición prolongada.

El viento, procedente del suroeste, alcanzará rachas cercanas a los 32 kilómetros por hora, generando un ligero alivio ante el calor intenso.

Advierten lluvias en Cajeme

Por la tarde, la nubosidad será más notoria y existe una probabilidad baja, aunque presente, de lluvias débiles aisladas, especialmente después de las 17:00 horas. Este ligero descenso térmico llevará las temperaturas a alrededor de 34°C, pero con humedad elevada que mantendrá la sensación térmica sobre los 40.

Durante la noche, el cielo alternará entre nubes y claros, con temperaturas que bajarán a los 30°C hacia las 20:00 horas. Posteriormente, cerca de la medianoche, se prevé un aumento en la probabilidad de lluvia ligera e incluso tormentas aisladas, con acumulados menores a 2 milímétros. Los vientos serán variables y moderados, lo que podría favorecer la dispersión de nubosidad, aunque no se descartan chubascos puntuales.

Se recomienda a la población mantenerse informada de los avisos meteorológicos, ya que la combinación de altas temperaturas, humedad y posibles lluvias nocturnas podría generar cambios rápidos en las condiciones del clima.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)