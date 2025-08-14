Colectivo Independiente Punto Tres trabaja con niños afectados por desaparición forzada en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El proyecto 'Dónde estás' es una iniciativa del Colectivo Independiente Punto Tres, un grupo artístico de Cajeme que busca involucrar a niñas y niños que han vivido la desaparición forzada de un familiar.
"Lo iniciaremos en el mes de noviembre con niños y niñas que están viviendo ese proceso y estamos trabajando en coordinación con los grupos de buscadoras y rastreadoras de aquí de Cajeme", comenta Saraí Castro, directora del grupo teatral.
Te podría interesar
- Clima en Obregón
Fuertes vientos derriban árboles y cableado en Ciudad Obregón; recomiendan poda preventiva
- Ciudad Obregón
Balacera en Ciudad Obregón: Intentan asesinar a un hombre en la colonia Torre de París
- Ciudad Obregón
Tras días de búsqueda, hallan con vida a María Elizabeth, desaparecida en Ciudad Obregón
Recordó la experiencia que les han dejado proyectos como 'Los Morros de la Villa'. "Creemos pertinente poder brindar acceso a la infancia como una opción más para buscar desde la niñez qué pueden hacer ellos. Esta es nuestra forma de colaborar como artistas que velamos por una infancia libre y segura", recalcó.
Aseguró que como artistas no buscan respuestas. "Buscamos las preguntas apropiadas para ellos y brindarles el derecho a preguntar y saber con la mayor certeza posible lo que está sucediendo, preservar la memoria de su familiar desaparecido y su derecho a pedir justicia", comentó.
Fuente: Tribuna del Yaqui