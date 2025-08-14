Colectivo Independiente Punto Tres trabaja con niños afectados por desaparición forzada en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El proyecto 'Dónde estás' es una iniciativa del Colectivo Independiente Punto Tres, un grupo artístico de Cajeme que busca involucrar a niñas y niños que han vivido la desaparición forzada de un familiar.

"Lo iniciaremos en el mes de noviembre con niños y niñas que están viviendo ese proceso y estamos trabajando en coordinación con los grupos de buscadoras y rastreadoras de aquí de Cajeme", comenta Saraí Castro, directora del grupo teatral.

Recordó la experiencia que les han dejado proyectos como 'Los Morros de la Villa'. "Creemos pertinente poder brindar acceso a la infancia como una opción más para buscar desde la niñez qué pueden hacer ellos. Esta es nuestra forma de colaborar como artistas que velamos por una infancia libre y segura", recalcó.

Aseguró que como artistas no buscan respuestas. "Buscamos las preguntas apropiadas para ellos y brindarles el derecho a preguntar y saber con la mayor certeza posible lo que está sucediendo, preservar la memoria de su familiar desaparecido y su derecho a pedir justicia", comentó.

Fuente: Tribuna del Yaqui