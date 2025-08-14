CONGRESO DE SONORA

Congreso de Sonora busca incrementar penas para responsables de accidentes viales que huyen

Ante la crisis de accidentes viales que hay en Hermosillo, el congreso busca incrementar las penas para los conductores que huyen del accidente

Hermosillo, Sonora.- La propuesta de incrementar las penas, e incluso retirar la licencia de manejo de por vida, a los responsables de accidentes de tránsito que abandonen o huyan del lugar, fue analizada en el Congreso del Estado de Sonora, por diputados locales y representantes de la sociedad civil.

La iniciativa de David Figueroa busca crear conciencia sobre esta problemática que cada vez es más recurrente en Hermosillo, de conductores que huyen del lugar de los hechos en un accidente de tránsito y que en muchas de las ocasiones hay personas lesionadas de por medio.

En los primeros seis meses del 2025, en Hermosillo se registraron 24 muertes por accidentes de tránsito y también 516 personas lesionadas. Lo anterior resulta en una media de un siniestro abandonado por el responsable, por cada cinco ocurridos.

"Ese dato no es abstracto, son vidas en riesgo, familias que esperan ayuda y una justicia que aún no llega", lamentó el diputado.

