Especialista de Unison considera positivo que haya más sensores para medir el aire en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La profesora-investigadora de la Universidad de Sonora (Unison), Raquel Torres Peralta, respaldó la necesidad de que Hermosillo cuente con más sensores para monitorear la calidad del aire en la ciudad. Explicó que ampliar la red de medición por parte del Ayuntamiento de Hermosillo permitiría obtener datos más precisos por sectores, especialmente en las zonas con mayor concentración de población, con el objetivo de identificar la exposición real a contaminantes y conocer con detalle las variaciones que se presentan en distintas temporadas del año.

"Esta información que nos proporciona el Ayuntamiento de Hermosillo podría contrastarse con registros de salud para detectar posibles factores ambientales que influyan en el bienestar de los habitantes y así contribuir al diseño de políticas públicas orientadas a prevenir enfermedades tanto a corto como a largo plazo", explicó.

Contaminación

En cuanto a la situación actual en la capital de Sonora, la investigadora reconoció que, en general, la calidad del aire en Hermosillo es buena. No obstante, aclaró que, debido a la escasez de lluvias y a ciertos fenómenos como incendios, uso de cohetes en celebraciones o fogatas en invierno, se presentan periodos en los que los niveles bajan temporalmente.

"Aunque la mayoría de las zonas cumplen con los estándares establecidos, ya se han identificado áreas con índices por debajo de lo esperado, lo que refuerza la importancia de contar con un monitoreo más amplio y constante, con equipos de última generación que permitan dar respuestas más rápidas ante episodios de contaminación", manifestó. En Hermosillo hay 22 ubicaciones que cuentan con sensores que monitorean la calidad del aire.

Raquel Torres Peralta

Fuente: Tribuna del Yaqui