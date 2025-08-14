Harán una revisión mecánica a las unidades de transporte en Sonora; iniciará en septiembre

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes) iniciará a partir de septiembre una nueva revisión mecánica a las unidades de transporte urbano, informó Carlos Sosa Castañeda. El titular de la dependencia estatal detalló que en este proceso se evalúan aspectos eléctricos, mecánicos y de imagen.

Recordó que a inicios del presente año se llevó a cabo una revisión en la que el ocho por ciento de las unidades no obtuvo la calificación mínima aprobatoria de 85 puntos.

En ese momento se dio seguimiento puntual para que los concesionarios hicieran las mejoras necesarias; de lo contrario, las unidades dejan de funcionar", dijo.

Sosa Castañeda recordó que, en el caso de Hermosillo, hay 345 camiones en circulación y, para realizar la revisión mecánica, los concesionarios deben contar con al menos 15 unidades que sustituyan al mismo número para que salgan temporalmente de operación.

Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo, exhortó a las autoridades a reforzar el transporte público para el próximo regreso a clases, tanto con el aumento en el número de unidades como en la mejora al servicio e infraestructura que lo sostiene. Además, pidió mejorar las vialidades por las que circulan los camiones, pues los tramos en mal estado retrasan el servicio.

Fuente: Tribuna del Yaqui