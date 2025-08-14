Lleva ‘Sonora Atiende’ trámites y servicios gratuitos a Las Amapolas en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Con el fin de brindar atención de calidad a la ciudadanía con los programas y beneficios que otorga el Gobierno del Estado, se llevaron servicios de salud y expedición de trámites de forma gratuita a la colonia Las Amapolas, en Hermosillo, a través de la jornada 'Sonora Atiende'.

Los ciudadanos de este sector aprovecharon los servicios de 30 dependencias estatales y federales en materia de educación y becas, salud, registro civil, bienestar animal, vivienda, entre otros.

La señora Ana Bertha Félix acudió al parque San Judas Tadeo a la feria de servicios, para registrarse en el programa que ofrece Liconsa y aprovechar otros beneficios.

Está muy bien, así no anda uno dando vueltas; aquí tenemos todo, hasta despensas, todo muy bien", expresó.

Por su parte, Francisca Badilla asistió a la jornada para tramitar un acta de nacimiento y adquirir unos lentes. "Me han atendido muy bien, gracias, muy buen servicio están dando. Muchas gracias, gobernador Durazo, por el evento que está haciendo este día en la colonia Las Amapolas", dijo.

Fuente: Tribuna del Yaqui