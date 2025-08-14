Parque Infantil Ostimuri de Ciudad Obregón cerrará para modernizar sus instalaciones

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- A partir del próximo lunes 18 de agosto, el Parque Infantil Ostimuri de Ciudad Obregón cerrará oficialmente sus puertas para llevar a cabo trabajos de rehabilitación y modernización de sus atracciones e instalaciones.

Así lo informó Claudia Fabiola Santacruz Avilés, titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), quien explicó que, hasta el momento, no se sabe cuánto tiempo permanecerá cerrado el centro recreativo. Explicó que entre las principales mejoras que se realizarán están la instalación de juegos mecánicos nuevos, reparación y mantenimiento de los que ya se encuentran en el lugar, creación de un área de camping y se ampliará el estacionamiento.

Además, se construirán más baños y se renovarán y rehabilitarán los que ya existen, se instalarán sombras en las áreas destinadas al consumo de alimentos y se rehabilitará el tobogán de las albercas. Santacruz Avilés comentó que también se renovarán las instalaciones de infraestructura hidráulica para evitar las inundaciones que suelen presentarse en el lugar durante las lluvias.

Finalmente, hizo un llamado a los cajemenses para que visiten este fin de semana las instalaciones del parque y en un par de meses puedan hacer la comparación entre el antes y el después. Cabe señalar que 60 millones de pesos es la inversión que se realizará como parte de una primera etapa de los trabajos de rehabilitación del centro recreativo.

Fuente: Tribuna del Yaqui