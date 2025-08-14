Plan Sonora, pieza fundamental para el crecimiento económico y disminución de la pobreza

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó la reducción del 15.79 por ciento de la pobreza en Sonora y enfatizó que, para lograr estos resultados, se han ejecutado acciones estratégicas y programas sociales como el Plan Sonora, Becas Sonora, el fortalecimiento del sistema de salud, así como las políticas que han promovido a la entidad como líder en exportaciones y crecimiento industrial.

Con lo anterior se logró obtener, por primera vez en la historia, el sexto lugar a nivel nacional en crecimiento del ingreso familiar, además del nivel más bajo de desigualdad, con el 0.37 por ciento. Asimismo, el estado ha destacado como líder en crecimiento industrial, al lograr en abril de este año el segundo lugar, con 2.8 por ciento de crecimiento mensual y 5.1 por ciento de crecimiento anual. Mientras que las exportaciones sonorenses han incrementado un 2.2 por ciento durante el primer trimestre de este año, respecto al mismo periodo de 2024, logrando la cifra histórica de 6.99 mil millones de dólares.

Gracias a la visión estratégica del gobernador Durazo Montaño, Sonora juega un papel crucial como centro estratégico y logístico en el norte de México, con su ubicación geográfica clave y su fuerte industria manufacturera, beneficiando su cercanía con Estados Unidos, lo que facilita el comercio internacional y la integración en cadenas de suministro globales.

El jefe del Ejecutivo estatal señaló que más de medio millón de personas salieron de la condición de pobreza, y agregó que se han implementado programas sociales con prioridad a las personas más necesitadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui