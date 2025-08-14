Por conductores imprudentes, alcoholímetros regresarán en el mes de septiembre a Navojoa

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a las estadísticas de Seguridad Pública, los municipios del sur de Sonora se encuentran en 'focos rojos' debido al alto número de accidentes vehiculares, donde el abuso del alcohol es el principal factor; por ello, en el municipio de Navojoa ya se contempla el regreso del operativo alcoholímetro.

Según el Informe Epidemiológico de la Secretaría de Salud, al menos 115 personas han sido hospitalizadas tras sufrir un accidente vehicular en lo que va del año, lo cual representa un aumento del 180 por ciento, comparado con el año pasado, convirtiéndose así en un problema de salud pública.

Alcoholímetros

Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública, reveló que durante los monitoreos en las carreteras que se dirigen hacia las playas del sur de Sonora, se estima que de cada 100 vehículos, en 99 de ellos se viene consumiendo alcohol, lo cual pudiera terminar en un accidente.

Hay mucho consumo de alcohol en la playa, es incontrolable eso; no estamos en contra de eso, sino de los conductores que transitan en las carreteras estatales y en el municipio que están ocasionando bastantes accidentes viales, donde incluso van con familias y niños a bordo, pero no hacen conciencia", señaló.

Por ello, las autoridades anunciaron que habrá 'mano dura' en contra de quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol. Por lo que se anunció el regreso de los alcoholímetros para prevenir la conducción punible.

Estamos viendo el tema en la Mesa Regional de Seguridad por instrucciones desde Hermosillo y de los alcaldes de la zona sur Sonora… Vamos a poner filtros de revisión de alcoholimetría con todos los protocolos de actuación, como lo marca la ley", afirmó Parra Portillo.

Se indicó que en los filtros de vigilancia se contará con una ambulancia, médicos legistas, visitadores de Derechos Humanos, así como representantes del Ministerio Público y de la Coordinación Estatal de la Mesa de Seguridad; esto para prevenir algún caso de violación a los derechos humanos y para demostrar que el operativo no se trata de fines recaudatorios.

Sin embargo, las autoridades anunciaron que el operativo de alcoholímetros en Navojoa iniciará hasta el mes de septiembre; mientras tanto, realizarán campañas de concientización sobre las consecuencias de conducir alcoholizados.

Fuente: Tribuna del Yaqui