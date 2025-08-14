Presentan oferta educativa de la Universidad de Seguridad Pública en Sonora; así puedes inscribirte

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Como una opción para los interesados en preservar entornos seguros, la Universidad de Seguridad Pública del Estado de Sonora lanzó su convocatoria para estudiar licenciatura, maestría y doctorado. Ellioth Romero Grijalva, rector de la Universidad de Seguridad Pública, explicó que a partir de este jueves se abrió la convocatoria para estudiar Técnico Superior Universitario, que consta de cinco cuatrimestres y que inicia el 17 de septiembre.

También indicó que convocan a estudiar la licenciatura en Derecho, que abarca un periodo de dos años y ocho meses, es decir, ocho cuatrimestres, y que inicia también el 17 de septiembre. El rector dijo que los interesados se pueden postular a través de la página de Internet de la universidad: https://usp.sonora.gob.mx/. Todas las especialidades comenzarán el próximo 17 de septiembre, a excepción del Doctorado en Alta Dirección en Seguridad Pública, que iniciará el 13 de octubre.

También se ofertan la maestría en Seguridad Ciudadana y Justicia Cívica, con duración de un año y ocho meses, y el doctorado en Alta Dirección en Seguridad Pública, que abarca un periodo de casi dos años. Romero Grijalva agregó que las generaciones a egresar en los próximos meses son Águila, con 162 elementos el 18 de agosto; la Bravo, el 13 de octubre con 76 estudiantes, y la generación Cobra, del 15 de diciembre, con 200.

Además, la Universidad de Seguridad Pública de Sonora cuenta con una especialización en Inteligencia y Ciberinteligencia, la cual es de tres cuatrimestres; es decir, un año, para todas y todos los egresados interesados en formarse.

Fuente: Tribuna del Yaqui