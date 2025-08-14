Pronóstico del clima Sonora 14 de agosto: ¿Lloverá HOY en Hermosillo? Toma precauciones

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El clima en Hermosillo continuará siendo caluroso este jueves 14 de agosto de 2025. En este contexto, el uso de protector solar, la hidratación constante y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas críticas resultará esenciales para proteger la salud. Para que tomes más precauciones y nada interrumpa tu jornada, aquí te compartimos el pronóstico meteorológico. ¡Toma nota!

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el amanecer en Hermosillo presentará un cielo despejado y condiciones de calma en el viento, con una temperatura inicial cercana a los 28°C y sensación térmica de 30°C. Durante las primeras horas, el ambiente será seco y con bajo índice UV, lo que permitirá actividades al aire libre sin tanto riesgo de radiación.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Conagua

Sin embargo, a partir de las 09:00 horas se prevé un incremento rápido de la temperatura, alcanzando los 33 grados con sensación de 35, lo que marca el inicio de la franja de mayor calor. Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el termómetro subirá hasta los 40 y 41°C, con una sensación térmica que se mantendrá alrededor de los 41-42. El cielo pasará de despejado a intervalos de nubes y claros, mientras que el viento soplará con rachas moderadas desde el suroeste.

En esta etapa del día, el índice UV alcanzará niveles muy altos, lo que significa que la piel puede sufrir daños con solo minutos de exposición directa al sol. Durante la tarde, aunque se mantendrá el calor, se percibirá un ligero descenso en la sensación térmica, ubicándose entre los 38 y 39°C hacia las 17:00 horas. Las nubes seguirán presentes de forma intermitente, pero no se espera que generen precipitaciones significativas.

El viento aumentará en intensidad con rachas de hasta 43 kilómetros por hora, lo que puede brindar una sensación de alivio momentáneo frente al intenso calor. Al caer la noche, Hermosillo experimentará un ambiente más templado, con temperaturas cercanas a los 35 grados a las 20:00 horas y sensaciones térmicas alrededor de 38. El cielo se mantendrá despejado o con nubes dispersas, y el índice UV caerá a niveles bajos.

Para la medianoche, el termómetro marcará alrededor de 32 grados y la humedad relativa podría generar una sensación de bochorno moderado.

En el resto del estado de Sonora, municipios como Ciudad Obregón y Nogales tendrán condiciones similares de calor durante el día, aunque en el sur se prevé una ligera probabilidad de lluvias aisladas por la noche. La zona serrana, en contraste, presentará temperaturas más moderadas, especialmente en las primeras horas del día.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)