Top 3 Sonora: Sonora se integra al programa nacional Kutsari con Centro Nacional de Semiconductores

Ciudad Obregón, Sonora.- Ya es jueves 14 de agosto y lo más importante de las noticias de Sonora lo tienes en este Top 3 de TRIBUNA, una recopilación de la mejor información en el ámbito estatal que te mantiene informado. Recuerda que este espacio es presentado por Casa Ley, patrocinador oficial de este espacio noticioso. Hoy te contaremos sobre el programa nacional Kutsari, al que Sonora se ha integrado gracias a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aquí todos los detalles.

Fuertes vientos causan daños en Ciudad Obregón

La noche del martes 12 de agosto se registraron fuertes vientos en Ciudad Obregón, provocando caídas de postes y árboles. Además, varias colonias terminaron sin energía eléctrica. Desafortunadamente, no hubo lluvias. Aunque los pronósticos indican que durante la semana sí pueden registrarse precipitaciones.

Todo listo para la ruta 'Yecorazo 2025'

Todo está listo para la edición 2025 de la ruta Yecorazo, que se realizará del 21 al 24 de agosto en la sierra sonorense. Se espera que casi 300 vehículos participen en el famoso evento. "El Yecorazo es una ruta 4x4 que recorremos en carritos, cuatrimotos, jeeps y otro tipo de vehículos desde Ciudad Obregón hasta Yécora, recorrido de entre 12 y 18 horas, dependiendo de las condiciones del clima", comentó el organizador del evento, Manuel Figueroa.

Sonora se integra al programa nacional Kutsari

Claudia Sheinbaum Pardo anunció la instalación de un Centro Nacional de Diseño de Semiconductores en Sonora. El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que la sede se encontrará en las instalaciones de la Unison Hermosillo. "En Sonora contamos no solo con el apoyo del Gobierno del Estado, sino de la Universidad de Sonora, del Tecnológico Nacional de México y muchas otras instituciones locales con las cuales vamos a estar participando para generar y empezar en el mes de agosto con un programa de capacitación acelerada, no solo para los investigadores que se están uniendo en Sonora, sino para otros investigadores y estudiantes", explicó Edmundo Antonio Gutiérrez Domínguez, director general de InnovaBienestar de México, quien informó sobre la instalación del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores.

