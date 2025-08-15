Basura en la calle es el principal causante de las inundaciones en Navojoa

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Con más de 55 milímetros (mm) de precipitación, el municipio de Navojoa ya registró la lluvia más intensa del año, la cual dejó a decenas de colonias inundadas.

Por ello, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar arrojar basura a las calles, debido a que los residuos terminan en las alcantarillas de la ciudad, ocasionando los taponamientos.

Ante las lluvias registradas en la región, se han ocasionado inundaciones en distintas partes, por lo que les recomendamos tirar la basura en su lugar, en contenedores especiales, no verter grasas ni sustancias corrosivas al drenaje, reducir el uso de bolsas de plástico y, sobre todo, barrer la calle o banqueta, manteniendo las coladeras libres de basura", indicó Jesús Edmundo Valdez Reyes, director de Protección Civil.

Tras las recientes lluvias, elementos de Bomberos y Protección Civil comenzaron a trabajar en coordinación con Servicios Públicos y la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) en la limpieza de alcantarillas y coladeras pluviales.

Esto con la finalidad de bajar los niveles de agua que se registraron debido a la lluvia. Principalmente en la colonia Brisas del Valle y fraccionamiento La Joya, así como Constitución y Reforma.

Fuente: Tribuna del Yaqui