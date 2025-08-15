Clima en Sonora hoy: Conagua advierte calor extremo, LLUVIAS FUERTES y tormentas eléctricas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- En Sonora, el clima no dará tregua este viernes 15 de agosto de 2025. El amanecer llegará con un respiro de temperaturas más suaves en comparación con el sofocante calor que suele dominar la región, pero no todo será tranquilidad: las lluvias intensas y las tormentas eléctricas podrían robarse el protagonismo durante la tarde y noche. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el pronóstico completo.

Así será el clima en Sonora HOY viernes 15 de agosto

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la influencia del monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica favorecerán condiciones extremas en buena parte del estado. Las sierras del noroeste podrían iniciar la jornada con bancos de niebla y ambiente fresco, mientras que en el resto de la entidad el amanecer será templado y con algunas nubes dispersas.

Así será el clima en Sonora este viernes 15 de agosto. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, el termómetro comenzará a subir, alcanzando valores cercanos a los 35°C antes del mediodía. Para la tarde, el ambiente se tornará caluroso, e incluso muy caluroso en zonas como Hermosillo, Caborca y Ciudad Obregón. Se prevén cielos mayormente nublados y el desarrollo de tormentas puntuales muy fuertes que, además de lluvias intensas, podrían generar descargas eléctricas y caída de granizo.

Estas condiciones incrementan el riesgo de encharcamientos, inundaciones repentinas y crecidas en ríos y arroyos. Las rachas de viento podrían oscilar entre los 50 y 70 kilómetros por hora en puntos específicos de la entidad, complicando la visibilidad en carretera.

Durante la noche, las precipitaciones continuarán en varios municipios, aunque con menor intensidad. El cielo permanecerá mayormente cubierto y las temperaturas descenderán, pero sin llegar a ser frías, manteniéndose entre los 25°C y 28°C en zonas bajas, y más frescas en las áreas serranas.

Alertan lluvias en México

El panorama lluvioso no será exclusivo de Sonora. Estados como Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo también enfrentarán lluvias puntuales muy fuertes. Por su parte, regiones como Veracruz, Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México registrarán precipitaciones de moderadas a intensas. ¡Toma precauciones!

