Clima en Sonora: ¿Lloverá esta NOCHE de viernes 15 de agosto? Pronostican LLUVIAS PUNTUALES

Hermosillo, Sonora.- Es viernes y sabemos que siempre hay planes en puerta, pero es importante que estés enterado de que hoy en la noche de este 15 de agosto de 2025 hay reporte de lluvia. TRIBUNA recopila para ti la información que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora emitieron esta tarde. Aquí todos los detalles.

De acuerdo con la información del comunicado vespertino de la Conagua, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora (km/h) y posible caída de granizo en las regiones de la costa, norte, centro, este y sur de Sonora, esto de 18:00 a 21:00 horas. Por su parte, el boletín del SMN señala: "Durante esta noche (viernes) y madrugada del día sábado, el monzón mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias con chubascos en la península de Baja California". Aun así, la temperatura rondará entre 40 y 45°C, un clima bastante caluroso.

Se esperan lluvias durante todo el fin de semana

Por su parte, el Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que para este fin de semana se mantienen, en la mayor parte del estado, condiciones propicias para la formación de tormentas de moderadas a intensas. "Se anticipa que persistirán los efectos del denominado monzón mexicano en combinación con una divergencia, lo que ocasionará tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 milímetros) y rachas de viento superiores a 60 km/h sobre la mayor parte del estado, principalmente en horario vespertino". Pese a ello, la misma CEPC reitera que la sensación térmica podría ser incluso muy superior a los 40 grados durante las tardes.

Cómo será el clima mañana sábado 16 de agosto

De acuerdo con el SMN, para mañana 16 de agosto, se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Sonora. "Las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo", indicó.

Sobre esta región se esperan lluvias

