Cuatro planteles fueron afectados por las lluvias durante las vacaciones en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Durante las vacaciones de verano, en cuatro planteles de educación básica se presentaron siniestros provocados por las lluvias, afirmó el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora, Froylán Gámez Gamboa. Describió que dos escuelas en la entidad tuvieron afectación en los tejabanes, en los municipios de La Colorada y Tepache, y que fueron reparados a la brevedad, en cuanto lo notificaron los directores de los planteles.

Además, dos planteles tuvieron afectaciones en los cercos perimetrales, uno por el choque de un carro y el otro por la lluvia, en los municipios de Hermosillo y Nogales; la infraestructura dañada ya se está reparando y quedará lista antes de iniciar el nuevo ciclo escolar.

"Hubo dos escuelas con afectaciones en el municipio de La Colorada y Tepache, donde ya en conjunto con los alcaldes de los dos municipios se está trabajando", señaló Froylán Gámez. Finalmente, el titular de la SEC añadió que se realizan los trabajos de mantenimiento en los diferentes planteles para un buen regreso a clases.

Fuente: Tribuna del Yaqui