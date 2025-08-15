El pronóstico del tiempo en Sonora: Alertan LLUVIAS en Ciudad Obregón HOY 15 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Este viernes 15 de agosto de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en la cabecera municipal de Cajeme? Si la respuesta es afirmativa, es clave que consultes el pronóstico del clima y el tiempo en Ciudad Obregón, ya que para este último día hábil de la semana se advierten fuertes lluvias en la tarde, las cuales estarían acompañadas de descargas eléctricas.

Clima Ciudad Obregón HOY viernes 15 de agosto

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la plataforma The Weather Channel, la temperatura máxima prevista para hoy en Ciudad Obregón alcanzará los 36°C, mientras que la mínima se ubicará en 27°C, con una humedad relativa de hasta el 87 por ciento durante la mañana. El viento soplará de forma ligera, variando entre 11 y 34 kilómetros por hora, con dirección cambiante a lo largo del día.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes. Foto: Conagua

El índice UV llegará a niveles muy altos en las horas centrales, por lo que se recomienda uso de bloqueador solar. En el amanecer, alrededor de las 05:00 horas, el termómetro marca 27°C, pero la sensación térmica ronda los 30°C debido a la humedad acumulada. El cielo se muestra con nubes y claros, y el viento, proveniente del este y sureste, se mantiene suave. Conforme avance la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 29°C a las 08:00, con sensación de 34°C.

¿A qué hora lloverá HOY en Cajeme?

Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el calor se intensificará. A las 11:00 se estiman 34°C, con sensación cercana a los 39°C y cielo mayormente despejado con algunas nubes aisladas. El punto más intenso de la jornada llegará cerca de las 14:00, cuando se prevé una temperatura de 33°C acompañada de un 40 por ciento de probabilidad de tormentas y rachas de viento moderadas desde el suroeste.

Aunque la cantidad de lluvia sería mínima (0.3 mm), la combinación de calor, humedad y nubosidad podría generar sensación térmica de hasta 38°C.Para la tarde, hacia las 17:00, se mantendrá un ambiente caluroso con 32°C y hasta 50 por ciento de probabilidad de precipitaciones dispersas (0.7 mm estimados), lo que podría refrescar ligeramente la temperatura sin eliminar el bochorno. El índice UV en estas horas bajará, pero seguirá siendo recomendable protegerse del sol si se realizan actividades al aire libre.

La noche se prevé más agradable, aunque todavía cálida. A las 20:00, la temperatura rondará los 28°C, con cielo parcialmente nublado y sensación térmica de 31°C. Las posibilidades de lluvia disminuirán, pero se mantendrá la humedad alta. Para la medianoche, el termómetro bajará a 26°C con sensación de 29°C y viento suave del sureste.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel