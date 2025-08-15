Hermosillo HOY viernes 15 de agosto: Calor extremo y TORMENTAS por la tarde

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Para que nada interrumpa tu jornada, consulta aquí el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas para la ciudad de Hermosillo, ubicada al norte de Sonora. Si bien es verano y son comunes las altas temperaturas, para este viernes 15 de agosto de 2025 se advierten fuertes lluvias, acompañadas de descargas eléctricas. ¡Aquí toda la información al respecto!

Así será el clima en Hermosillo HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, la jornada comenzó con cielos despejados y temperaturas cercanas a los 26°C en Hermosillo, con una sensación térmica de 27°C debido a la humedad, que se mantiene en torno al 73 por ciento. La velocidad del viento ha sido ligera, proveniente del este a unos 10 kilómetros por hora, lo que permite que el ambiente matutino sea relativamente estable.

Así será el clima en Hermosillo HOY viernes 15 de agosto. Foto: Conagua

En el transcurso de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes y claros, y las temperaturas incrementarán rápidamente. Hacia las 11:00 horas, se espera que el termómetro alcance los 33°C, con sensación térmica de hasta 37°C y un índice UV muy alto, cercano a ocho, lo que implica riesgo elevado de exposición solar directa. Se recomienda evitar actividades prolongadas al aire libre sin protección adecuada, como sombrero, gafas de sol y bloqueador FPS 25 a 50.

La temperatura máxima de hoy podría llegar a los 38°C, con sensación térmica de 39°C, sobre todo entre las 13:00 y las 15:00 horas. Sin embargo, a partir de las 17:00 horas, el pronóstico advierte un cambio de condiciones: la probabilidad de tormentas aisladas se eleva a un 30 por ciento, con vientos provenientes del suroeste que podrían alcanzar rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Estas lluvias serían breves pero intensas, y aunque podrían refrescar el ambiente momentáneamente, también incrementarían la humedad y, por ende, la sensación de bochorno. Para la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá al nueve por ciento y el cielo volverá a despejarse. La temperatura rondará los 31°C, con una sensación térmica de 34°C, lo que mantendrá un ambiente cálido incluso después del atardecer. Durante la madrugada del sábado, el termómetro descenderá a 27 °C, aunque la humedad seguirá generando una percepción de calor superior.

