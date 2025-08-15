Hoteleros de Ciudad Obregón le apuestan a temporada de bodas y turismo empresarial

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras los eventos deportivos realizados recientemente en Ciudad Obregón, los cuales generaron una derrama económica superior a los 20 millones de pesos y una ocupación hotelera de entre el 90 y el 100 por ciento, el sector hotelero apuesta ahora por la temporada de bodas y el turismo empresarial para mantener niveles de ocupación favorables.

Así lo dio a conocer Sarahí Covarrubias Argüelles, asistente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Ciudad Obregón, quien indicó también que uno de los factores que más ocupación les genera es la llegada de trabajadores de empresas que se encuentran instaladas en la localidad.

A nosotros lo que más nos genera ocupación es la temporada de bodas; también nos genera ocupación las empresas que tienen relación con nosotros y con los hoteles, los trabajadores que vienen de fuera", indicó.

Turismo social

Agregó que también el llamado turismo social, el cual está conformado por visitantes que vienen particularmente a participar o disfrutar de algún evento o festividad en particular, genera ocupación hotelera.

Covarrubias Argüelles dijo que para los próximos meses se espera una buena cantidad de visitantes debido a la celebración del 'Festival del Taco' y el 'Beer Fest', eventos que contribuirán con la atracción del llamado turismo gastronómico.

"Estos eventos son una buena oportunidad para que lleguen personas a las que les gusta disfrutar de eventos con música, degustación y entretenimiento", expresó.

Organismos y cámaras empresariales han destacado la importancia de promover las bondades y atracciones de Cajeme, a fin de atraer más visitantes a la región. En Cajeme, se espera alcanzar una ocupación hotelera del 60 por ciento o más durante el mes de agosto.

Fuente: Tribuna del Yaqui