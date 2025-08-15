Promueven educación: Trabajarán Sonora y Australia en la formación de jóvenes

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) trabaja con la embajada de Australia en México para el intercambio de experiencias académicas, así como en la formación de jóvenes especializados en el sector productivo, particularmente en minería sustentable, aseguró Froylán Gámez Gamboa.

El titular de la SEC en Sonora contextualizó que hay una primera generación de jóvenes sonorenses formados en la materia con el apoyo de la embajada de Australia; señaló que se planea, posteriormente, una visita de empresarios australianos para que puedan invertir en Sonora.

Intercambios

Froylán Gámez adelantó que promocionó con la embajadora de Australia, Rachel Moseley, el talento sonorense que se forma en universidades públicas. "Es parte de lo que se vio ayer. Hoy tendremos mayores acuerdos con el gobernador y la embajadora. Sin duda alguna, vienen también muchas temáticas, como el intercambio de estudiantes, que puedan tener la doble titulación; todo eso estaremos trabajando con la embajada", compartió.

Dijo que se planea hacer un intercambio de estudiantes para que los jóvenes sonorenses realicen parte de su formación en universidades de Australia con el fin de enriquecer sus conocimientos.

Apoyo estatal

Actualmente, el estado de Sonora tiene dos generaciones de jóvenes que se forman en el extranjero, específicamente en materia de semiconductores, en universidades de Taiwán.

El impulso a los jóvenes ingenieros es una de las prioridades en el actual gobierno para que puedan desarrollarse en los proyectos productivos que, desde Sonora, aportan a la economía global de energías limpias, semiconductores y minería.

Fuente: Tribuna del Yaqui