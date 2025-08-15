Shakira regresa a Hermosillo con un show inolvidable tras 14 años de ausencia; resumen del concierto

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Luego de 14 años de ausencia, el jueves 14 de agosto la cantante Shakira regresó a tierras sonorenses para deleitar a su público con su exitosa gira 'Las mujeres ya no lloran Tour', en un espectacular concierto que se realizó con lleno total en la ciudad de Hermosillo.

A lo largo de 2 horas, la aclamada intérprete hizo vibrar a los miles de asistentes que se dieron cita en el estadio Héroe de Nacozari para corear todos sus éxitos de antaño, así como los hits que ha colocado en los últimos años, gracias a su última producción discográfica Las Mujeres Ya No Lloran.

Shakira superó todas las expectativas de sus seguidores, al entregarse en el escenario para ofrecer un show de calidad y lleno de emociones. Y es que no era para menos, ya que los fans de la colombiana tuvieron que esperar un retraso de casi 2 horas para el inicio del concierto, debido a las condiciones del clima.

Aunque se tenía previsto que las puertas del recinto abrieran a las 18:00 horas, se pudo acceder al estadio hasta las 20:00 horas debido a que la fuerte lluvia que azotó a Hermosillo provocó daños en la estructura. Incluso, los fans se enfrentaron a la posibilidad de que el show quedara cancelado, pero por fortuna, las autoridades y el equipo técnico determinaron que se podía continuar con el programa. Eso sí, Pitbull no se presentó como telonero como estaba anunciado.

Hermosillo aulló con Shakira

La nacida en Barranquilla arrancó su espectáculo a las 22:35 horas con el tema La Fuerte, de su más reciente álbum, no sin antes realizar la icónica 'Caminata de la Loba' junto a varios fanáticos que tuvieron el privilegio de tener un momento íntimo con ella. Ya sobre el escenario, ‘Shak’ saludó a su público sonorense con la frase "buenas noches Hermosillo", para luego dar el siguiente mensaje:

Muchísimas gracias por estar aquí, a pesar de la lluvia, del tráfico, de los inconvenientes, aquí están, les agradezco tanto por este esfuerzo".

Recorrido por su carrera musical

Posteriormente, la también influencer y empresaria deleitó a los sonorenses con temas como Las de la intuición, Copa Vacía, La Bicicleta, La Tortura, Don't Bother, Empire, Chantaje, Ojos así, Pies descalzos, entre otros. Sin duda alguna, uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Shakira interpretó Acróstico, tema que grabó a dueto con sus hijos Milán y Sasha; además, la cantante se conmovió casi hasta las lágrimas cuando tocó el turno de cantar Última, un tema de desamor que creó tras su doloroso divorcio.

Y haciendo homenaje a su material y hit Las mujeres ya no lloran, la colombiana compartió un mensaje de empoderamiento para las presentes y luego dio paso a su canción Soltera, que se ha convertido en todo un himno para las mujeres. La fiesta continuó en Hermosillo y pasada la media noche, Shakira interpretó uno de sus más grandes éxitos Waka Waka, que fue el tema oficial del Mundial FIFA 2010 que se realizó en Sudáfrica.

La intérprete cerró con fuerza el show pues invitó a su manada a acompañarla interpretando su icónico tema La Loba, antes de terminar la presentación con Las Mujeres Ya No Lloran, que es una colaboración con Bizarrap que se convirtió en todo un hit desde que la estrenaron en 2023.

Fuente: Tribuna del Yaqui