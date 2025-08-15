Sonora: Ratifican a Javier Villarreal como líder del Sindicato Minero CTM

Hermosillo, Sonora.- En el Cuarto Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero Metalúrgica (CTM), celebrado en Hermosillo, Sonora, delegados de diversos estados ratificaron a Javier Villarreal Gámez como dirigente nacional para el periodo 2025-2031.
El líder sindical sonorense agradeció la confianza que se le brindó de nuevo por mayoría de votos, para continuar al frente de una de las organizaciones más relevantes del país y reafirmó su compromiso de mantener una gestión basada en el diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos que beneficien tanto a trabajadores como a las empresas de ese ramo.
Destacó que "Sonora es la capital y el corazón minero de México", con Hermosillo como centro de la proveeduría minera, y reiteró que su objetivo es seguir impulsando la obtención de resultados positivos y fortaleciendo al sector a nivel nacional.
Fuente: Tribuna del Yaqui