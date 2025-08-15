Top 3 Sonora: Parque Infantil, Shakira en Hermosillo y Universidad de Seguridad Pública

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este viernes 15 de agosto, TRIBUNA trae la información más relevante de Sonora mediante el Top 3, el resumen más importante de noticias que te contará todo lo que tienes que saber en el ámbito estatal. Hoy te contaremos sobre la oferta educativa que está ofreciendo la Universidad de Seguridad Pública y además el concierto de Shakira en Hermosillo, después de 14 años de no haber pisado tierras sonorenses.

Cierran el Parque Infantil de Ciudad Obregón

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, confirmó que el Parque Infantil Ostimuri cerrará sus puertas a partir del lunes 18 de agosto con motivo de los trabajos de rehabilitación y remodelación. Cabe señalar que no se sabe cuánto tiempo tomarán estos trabajos, por lo que no se tiene una fecha estimada de apertura.

Shakira se presenta en Hermosillo

Después de 14 años de ausencia, ayer jueves 14 de agosto, Shakira regresó a Hermosillo con su gira 'Las mujeres ya no lloran'. Miles de fanáticos se reunieron en la capital de Sonora para corear los éxitos de la colombiana. La artista agradeció a sus fans por haberse tomado el tiempo de acudir a la velada, pese a que todo pronosticaba que, por la lluvia, el concierto sería cancelado.

Oferta educativa de la Universidad de Seguridad Pública

Presentaron la oferta educativa de la Universidad de Seguridad Pública para los interesados en formarse en su licenciatura, así como maestría en Seguridad Ciudadana y Justicia Cívica, o doctorado en Alta Dirección en Seguridad Pública. Ayer jueves se abrió la convocatoria que consta de cinco cuatrimestres y que inicia el 17 de septiembre.

