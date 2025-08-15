Vecinos se manifiestan y piden mayor seguridad en la carretera de Tesia en Navojoa

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Pobladores de las comunidades de Tesia y Camoa en el municipio de Navojoa, bloquearon momentáneamente la carretera estatal para exigir a las autoridades de la Junta Local de Caminos su rehabilitación; esto debido al alto número de accidentes viales que se presentan en la zona.

De acuerdo a las estadísticas de Seguridad Pública, la carretera de Tesia es considerada un punto de alto riesgo, ya que en promedio se registran hasta tres accidentes vehiculares a la semana, donde lamentablemente muchos de ellos terminan en tragedia.

La petición

Con pancarta en mano, un grupo de casi 30 vecinos salieron a la carretera para exigir la atención de las autoridades, asegurando que dicha vialidad se encuentra completamente destrozada, lo cual representa un peligro para los miles de habitantes que la transitan diariamente para trasladarse a la escuela o trabajo.

Exigimos ampliación y seguridad en la carretera, que desde hace años pone en riesgo la vida de cientos de familias de Tesia, Navojoa y comunidades cercanas... Las familias hemos perdido a seres queridos y seguimos expuestos cada día al peligro de transitar por esta vía”, mencionó Flor Gocobachi, vecina de la Comisaría de Camoa.

Además de solicitar la rehabilitación de la carpeta asfáltica, los vecinos también pidieron la ampliación inmediata de la carretera y su mantenimiento constante, así como la colocación de señales de tránsito adecuadas, para reducir el índice de accidentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui