90% de privaciones de la libertad en Cajeme están ligadas al crimen organizado: Lamarque

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo con el alcalde Javier Lamarque Cano, más del 90 por ciento de las personas que son víctimas de una privación ilegal de la libertad están relacionadas con el crimen organizado. Esa fue la respuesta del munícipe cuando se le cuestionó sobre los hechos de esta índole que se registran en el municipio de Cajeme.

En el caso particular de la mujer que fue privada momentáneamente de su libertad el pasado fin de semana, el edil cajemense comentó que fue encontrada sana y salva, en gran medida gracias a las acciones coordinadas implementadas.

Agregó que para evitar este tipo de situaciones, se está trabajando en implementar mayor vigilancia y en mantener una buena coordinación con los diferentes niveles de gobierno.

Además manifestó que gracias la buena coordinación de las corporaciones policiacas, desde el 2021 la violencia en el municipio ha presentado una tendencia a la baja, aunque con un pequeño repunte durante los últimos meses.

Fuente: Tribuna del Yaqui