Cafetería de la Unison volverá a dar becas alimenticias a estudiantes; abren convocatoria

Hermosillo, Sonora.- La Cafetería Navarro, ubicada en la Universidad de Sonora, anunció que nuevamente brindará becas alimenticias a jóvenes foráneos de escasos recursos, quienes podrán acceder a una comida completa y bebida diaria sin costo.

Ernesto Navarro, propietario del establecimiento, señaló que esa acción tiene como objetivo apoyar a aquellos estudiantes que llegan a Hermosillo desde otros municipios o estados para continuar sus estudios universitarios, pero que enfrentan dificultades económicas para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

Ya tenemos publicada una convocatoria en redes sociales, los interesados deberán presentar su kárdex y un escrito en el que expliquen las razones por las cuales requieren del beneficio. La documentación será recibida hasta el viernes 22 de agosto a la 1:00 de la tarde, en un horario de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, directamente en la cafetería, ubicada a un costado del edificio 9P de la Licenciatura en Educación", indicó.

Añadió que, después de la entrega de documentos, realizan entrevistas personalmente a los estudiantes para conocer de cerca la situación de cada uno de ellos. Este gesto solidario no es nuevo; desde hace varios años, Cafetería Navarro ha mantenido esta iniciativa que se ha convertido en un ejemplo de sensibilidad social dentro de la máxima casa de estudios.

Decenas de jóvenes han sido beneficiados con este apoyo, que además de garantizarles un alimento diario, representa un alivio para sus familias y un incentivo para continuar con sus estudios. La medida ha sido bien recibida por la comunidad universitaria, pues refleja cómo un pequeño negocio en su interior, puede marcar una gran diferencia en la vida de estudiantes que luchan por alcanzar un mejor futuro gracias a ese apoyo alimentario.

Con acciones como esta, Cafetería Navarro demuestra que la solidaridad también se cultiva en los espacios más cotidianos, recordando a la sociedad que apoyar a los jóvenes en su educación es invertir en el desarrollo colectivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui