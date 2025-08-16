Clima en Sonora: Conagua pronóstica alta probabilidad de lluvia y chubascos este sábado 16

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Sonora, y han realizado una nueva actualización de lo que se espera que este sábado 16 de agosto del 2025. Según los reportes meteorológicos, el monzón mexicano eleva las probabilidades de lluvias fuertes y puntuales, así como descargas eléctricas, chubascos y persistiendo con la onda de calor.

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet de la Conagua han advertido que un monzón mexicano e inestabilidad atmosférica ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste del país, como Sonora, Nayarit, Sinaloa, y lluvias con chubascos en Baja California Sur. En el estado de Sonora se presenta una humedad de 25 a 50 mm, por lo que las probabilidades son altas en las siguientes horas.

En esta ocasión, en las páginas oficiales se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la región norte del estado, como, Ciudad Obregón, Hermosillo entre otros puntos del estado, entre el norte y noroeste, existirán condiciones para caluroso y extremadamente caluroso, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados y hasta superiores a lo largo del día, por lo que se piden medidas extremas para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratado y hasta evitar salir en los puntos de mayor intensidad, que se estima sería desde medio día hasta las 17:00 horas.

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos que podría tener mínimo de 20 y 30 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 40 a 60 kilómetros por hora, incluso se dice que podría superarlos, especialmente en las zonas norte centro y costa, pero de igual forma entre el este y el sur, con probabilidad de que se creen tolvaneras, por lo que también se advierte de los estragos del viento.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas que se haya ido el sol, y en caso de intenso calor, no salir en los picos más altos y mantenerse hidratado. De igual forma en el caso de la lluvia, que solo se espera en ciertas partes del norte y noroeste del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui