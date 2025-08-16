Gobierno de Sonora moderniza Guaymas: Buscan impulsar la economía local y el turismo

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Con acciones de infraestructura, rehabilitación de vialidades, el relanzamiento del puerto y la modernización del mercado municipal, el gobernador Alfonso Durazo Montaño posiciona a Guaymas como la puerta logística del noroeste de la entidad, marcando un antes y un después en la economía de la región.

El mandatario estatal subrayó la relevancia de los trabajos de rehabilitación realizados en la avenida Aquilés Serdán, para los que se destinó una inversión de 101.15 millones de pesos; los 17 cárcamos de bombeo de aguas negras con una inversión de 67.6 millones de pesos; así como la restauración del mercado municipal de dicho municipio, para lo que se han invertido 35 millones de pesos, que en conjunto estas obras forman parte de la modernización del puerto de Guaymas.

El puerto puede convertirse en la locomotora de la economía sonorense. La modernización es una ventana abierta a las inversiones, al empleo y al bienestar de la gente y aquí estamos cumpliendo ese compromiso", destacó.

Adicional a las acciones de transformación para Guaymas, el gobernador Durazo Montaño, también realizó la reconstrucción del conservatorio de música ‘Fray Ivo Toneck’, con una inversión de 11.6 millones de pesos.

Con estas obras de mejora, el gobernador Alfonso Durazo reafirma su compromiso de seguir impulsando la transformación en cada municipio y rescatar el patrimonio histórico que enaltece la grandeza de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui