Hermosillo: Hay 50% de avance en construcción del paso a desnivel de Colosio y Solidaridad

Hermosillo, Sonora.- La construcción del paso a desnivel en el cruce de los bulevares Colosio y Solidaridad registra un avance del 51.2 por ciento, informó Astarté Corro Ruiz, directora de Desarrollo de Infraestructura del Ayuntamiento de Hermosillo.

Detalló que la obra incluye losas, muros, pavimentación, banquetas, ciclovías y alumbrado, con inversión municipal de 412 millones de pesos.

El proyecto reducirá hasta en 70% los tiempos de espera de los 74 mil vehículos que circulan a diario por este cruce, considerado de los más peligrosos de la ciudad. Además, contempla drenaje para captar agua pluvial y destinarla al riego de parques y recarga de mantos acuíferos, evitando inundaciones. También se mejorará la imagen urbana con la instalación subterránea de cableado", detalló.

Corro Ruiz destacó que las lluvias no han frenado el avance de los trabajos y agradeció la paciencia de vecinos y comerciantes, asegurando que la obra, segunda en su tipo en Hermosillo, será entregada el 14 de febrero de 2026.

Por su parte, Adrián Camou Loera, presidente de CMIC Sonora, manifestó su respaldo a la construcción de esa magna obra: "Sabemos de la importancia de contar con gran infraestructura vial para la ciudad, que va a beneficiar a la población y mejore el tránsito vehicular, sobre todo cuando aporta el crecimiento y modernización", finalizó.

La construcción de ese paso a desnivel contará también con cruceros semaforizados, infraestructura pluvial, ciclovías y áreas verdes.

Fuente: Tribuna del Yaqui