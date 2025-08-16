¿Lloverá HOY en Ciudad Obregón? Así será el clima en Sonora la noche del sábado 16 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- "¿Lloverá esta noche en Ciudad Obregón?" es la pregunta que se hacen miles de habitantes en la cabecera municipal de Cajeme, una de las zonas más afectadas por la sequía que existe a lo largo de todo el territorio mexicano. Si quieres estar prevenido sobre las condiciones del clima para la noche en Sonora, quédate leyendo esta nota porque TRIBUNA te dará todos los detalles.

El Servicio Meteorológico Nacional compartió su más reciente informe, con corte a las 18:00 horas de este sábado 16 de agosto, y señaló que durante las próximas tres horas se prevén lluvias fuertes y lluvias puntuales muy fuertes en tierras sonorenses. Las zonas afectadas en Sonora serán el norte, centro y este. Mientras que se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes en la costa y el sur de la entidad gobernada por Alfonso Durazo.

Además, el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, para distintos puntos de Sonora. "La noche y la madrugada del domingo, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias fuertes en zonas de Sonora y Sinaloa", señala el reporte del pronóstico meteorológico general.

Para el caso específico de Ciudad Obregón, se espera que un cielo mayormente nublado para la noche con probabilidades de precipitaciones del 15 por ciento entre las 20:00 y 21:00 horas. Mientras que para la capital del estado, Hermosillo, existen altas posibilidades de que entre las 18:00 y 19:00 horas de este sábado se registren tormentas dispersas.

Clima en Sonora para el domingo 17 de agosto

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico de lluvias para mañana 17 de agosto de 2025 y señaló que podrían haber lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros) para Sonora; las precipitaciones estarán acompañadas por "descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo". Mientras que las temperaturas máximas podrían ir desde los 40 a 45 grados, por lo que se extrema a tomar precauciones, mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol, en especial entre las 12:00 y 16:00 horas.

